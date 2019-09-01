В последнее время ведущий Борис Корчевников сильно изменился. Его внешние перемены все чаще вызывают беспокойство у верных фанатов.

В последнее время ведущий Борис Корчевников сильно изменился. Его внешние перемены все чаще вызывают беспокойство у верных фанатов.Накануне продюсер православного телеканала "Спас" опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram новое фото. На снимке он запечатлен в компании своего коллеги – Андрея Малахова. К слову, сделан кадр в Пятигорске."На водах", – подписал пост звезда.Поклонники не стали скрывать своего беспокойства. Они сильно переживают из-за изменений во внешности Корчевникова, ведь это связано с серьезными проблемами со здоровьем."Борис, здоровья вам! И всех благ! Молю Господа!", – поддержала кумира фанатка.Фолловеры решили также поддержать продюсера добрым словом. Они стали выказывать ему свою признательность и осыпать комплиментами."Вы очень нам нужны. Таких ведущих – умных, тактичных, любящих людей хотелось бы больше видеть!", "Спасибо, что вы есть!", "Дорогой Борис, так радостно вас видеть! Вы солнечный, позитивный человек, глядя на вас хочется тоже улыбаться", "Вы излучаете спокойствие и веру", – писали восторженные пользователи Сети.