Российский теннисист Андрей Рублев в третьем раунде Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке, встречался с представителем Австралии Ником Кирьосом, посеянным на турнире под 28-м номером. Россиянину хватило трех сетов, чтобы одолеть соперника.

Российский теннисист Андрей Рублев в третьем раунде Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке, встречался с представителем Австралии Ником Кирьосом, посеянным на турнире под 28-м номером. Россиянину хватило трех сетов, чтобы одолеть соперника.Теннисисты провели на корте 1 час 51 минуту. Встреча завершилась в пользу Рублева со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3​​​. За выход в четвертьфинал россиянин поспорит с итальянцем Маттео Берреттини.Также в четвертый круг US Open пробился француз Гаэль Монфис, переигравший в пяти сетах Дениса Шаповалова из Канады.