Сахалин переходит на новые пути общероссийского стандарта. Там открыли новую магистраль и запустили сразу три рельсобуса. Новейшие скоростные поезда заменили старые дизельные, которые ходили по японской узкоколейке. В свой первый рейс они отправятся уже сегодня.

Сахалин переходит на новые пути общероссийского стандарта. Там открыли новую магистраль и запустили сразу три рельсобуса. Новейшие скоростные поезда заменили старые дизельные, которые ходили по японской узкоколейке. В свой первый рейс они отправятся уже сегодня.Новые рельсобусы, ещё без пробега, ждут своих первых пассажиров. В путь РА-3 отправляется на юге острова. К этому историческому событию на Сахалине готовились больше 10 лет.Сенсорное информационное табло, система микроклимата и салоны, над которыми поработали дизайнеры. Раньше о таком комфорте сахалинцы только мечтали. За один рейс рельсобус перевезёт 230 пассажиров. В том числе маломобильных. Есть крепления для колясок и подъёмники.За тем, что происходит в вагонах, наблюдают машинисты из кабины. Каждая камера передаёт информацию на монитор. Но смотреть в него постоянно не нужно. При внештатной ситуации, пассажир нажмёт спецкнопку в вагоне, и камеры автоматически начнут съёмку в нужной зоне."Всё записывается, фиксируется. Если какие-то внештатные ситуации, что-то надо выяснить или пожалуются люди — всё теперь легко выясняется", — поясняет Александр Демьяник, машинист дизель-поезда РА-3.Островные поезда больше ста лет ходили по узкой колее — это ещё японское наследие. Нужно было обновлять транспортный парк. А, значит, и расширять пути до 1520 миллиметров. Это общероссийский стандарт. Перешивка шла больше 10 лет. Поэтому проект по обновлению подвижного состава создавали специально для Сахалина."Этот проект реализован компанией "Метровагонмаш" при финансовой поддержке ВЭБ.РФ и Фонда развития Дальнего Востока", — сообщил Николай Цехомский, первый заместитель председателя ВЭБ РФ.Регион получил три рельсобуса РА-3. Транспорт — уникальный для всей страны. Пока такие есть только в островном регионе. А скоро появятся и в Москве. Для Сахалинской области это не последние транспортные изменения."Помимо пригородного движения также организовали пассажирское движение пригородной компанией "Дальняя", имею в виду вагоны локомотивной тяги. Мы планируем, что в ближайшее время приступим к обновлению парка пассажирских вагонов, чтобы поездки пассажиров на острове были очень комфортными", — поделился планами Дмитрий Пегов, заместитель генерального директора ОАО "РЖД"."Для Сахалина это переход в новую эру железной дороги. У нас появилась новая российская железная дорога — наша родная колея. Новый подвижной состав. И, конечно, это будет экономически выгодно", — считает Валерий Лимаренко, врио губернатора Сахалинской области.Это не последние рельсобусы, которые получит Сахалин. В следующем году на остров доставят ещё четыре.