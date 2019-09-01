Ирина Шейк вернулась из отпуска, который провела с матерью на Ибицы. Звезда порадовала поклонников новым дерзким видео.

Ирина Шейк вернулась из отпуска, который провела с матерью на Ибицы. Звезда порадовала поклонников новым дерзким видео.Российская модель Ирина Шейк, недавно пережившая расставание с голливудским актером Бреди Купером, вернулась из своего европейского отпуска в Нью-Йорк и снялась для поклонников в новом дерзком образе.Видео звезда выложила в своем Instagram. На кадрах Шейк уверенной походкой дефилирует в черном нижнем белье, черных капроновых колготках и лаковом пиджаке. Модель в туфлях на высоком каблуке, а вот юбка или брюки на ней отсутствуют. Подпись к ролику гласит, что таким видит Ирина "стиль для уикэнда". Роковой образ дополняет яркая красная помада.Многие подписчики пришли в восторг от такого лука, оценив его смелость и уникальность. Однако большинство в комментариях признались, что на улицу в таком виде они выйти бы не рискнули.Впрочем, не исключено, что в ближайшее время Шейк придется дефилировать в куда более дерзких нарядах. Через несколько дней в Нью-Йорки начинается Неделя моды и российская модель должна появиться на подиуме.