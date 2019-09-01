На юге провозглашенной Донецкой народной республики попали под обстрел со стороны украинских военных сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ и оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Как рассказал руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, огонь велся из гранатометов и стрелкового оружия.

На юге провозглашенной Донецкой народной республики попали под обстрел со стороны украинских военных сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ и оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Как рассказал руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, обстрел произошел в 12:15, огонь велся из гранатометов и стрелкового оружия.Наблюдатели миссии ОБСЕ прибыли на место для фиксации последствий обстрела в селе Коминтерново, который произошел накануне, передает ТАСС. Также о попадании под обстрел во стороны украинских военных в Коминтернове сообщил внештатный фотокорреспондент МИА "Россия Сегодня" Александр Гаюк. По его словам, сначала в 20-30 метрах от группы прогремел взрыв, потом начали работать стрелковым оружием. "Мы были вынуждены покинуть место, пострадавших нет", — рассказал он РИА Новости.