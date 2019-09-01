Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Войнов сообщил в эфире телеканала Россия 24, что спасатели подняли со дня Клязьминского водохранилища обоих погибших при падении вертолета и сам летательный аппарат.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Войнов сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что спасатели подняли со дня Клязьминского водохранилища обоих погибших при падении вертолета и сам летательный аппарат.Как сообщалось, в минувшую субботу вертолет, на борту которого находились два человека — владелец и его сын — задев линии электропередачи, упал в воду и затонул. Оба находившихся в кабине вертолета погибли.По информации источника в экстренных службах региона, вертолет выполнял прогулочный полет. Это авиапроисшествие стало вторым подобным инцидентом за день в регионе – в субботу утром в Клинском районе Подмосковья разбился легкомоторный самолет. Пилот погиб, пострадала 12-летняя девочка, напоминаете ТАСС.