Российский теннисист Андрей Рублев, обыгравший в третьем раунде Открытого чемпионата США австралийца Ника Кирьоса, заявил, что во встрече с представителем Австралии все складывалось в его пользу. Напомним, что 21-летний россиянин два первых сета взял на тай-брейке.

Российский теннисист Андрей Рублев, обыгравший в третьем раунде Открытого чемпионата США австралийца Ника Кирьоса, заявил, что во встрече с представителем Австралии все складывалось в его пользу. Напомним, что 21-летний россиянин два первых сета взял на тай-брейке."Когда я выиграл первый сет на тай-брейке, сказал себе: "Это уже действительно хорошо". В конце концов сегодня все было на моей стороне", – цитирует Рублева ТАСС.Российский теннисист 1 сентября вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США, победив австралийца Ника Кирьоса в трех партиях со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3​​​.