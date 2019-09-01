В неловкую ситуацию попал водитель каршеринга, припарковавший автомобиль между светофором и знаком посреди проезжей части в Санкт-Петербурге. Самостоятельно выбраться из ловушки он не смог.

В неловкую ситуацию попал водитель каршеринга, припарковавший автомобиль между светофором и знаком посреди проезжей части в Санкт-Петербурге. Самостоятельно выбраться из ловушки он не смог.Забавный инцидент произошел около пяти часов утра 1 сентября на углу проспекта Солидарности и улицы Подвойского в Невском районе Северной столицы."Водитель после бурной ночи припарковался, как он посчитал, в неприметном месте, чтобы отдохнуть", — рассказала автор видео.Все попытки выбраться из западни успехом не увенчались — машина лишь погнула светофор, и столб. От рывков вперед-назад водителя отвлек прибывший на место наряд ДПС, но в этот момент на улице символично погасли фонари. Чем завершилась история и в каком состоянии находился клиент каршерингового сервиса, остается загадкой.