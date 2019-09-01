17-летний парень, в ходе ссоры избитый в кафе полицейским, скончался в больнице Брянска. Похороны состоятся в понедельник.

17-летний парень, в ходе ссоры избитый в кафе полицейским, скончался в больнице Брянска. Похороны состоятся в понедельник, передает РИА Новости.Инцидент произошел 13 августа. В кафе поселка Локоть Брянской области студент местного промышленно-экономического техникума Иван Вахрушин был покалечен пьяным замначальника местного отделения полиции. После удара в голову подросток упал и ударился головой о ступеньки, в машине скорой он потерял сознание и впал в кому. С серьезной ЧМТ парня отвезли в больницу Брянска и оперировали 4 часа. Из комы он не вышел.Возбуждено уголовное дело. Майора арестовали и уволили из полиции, передает "Интерфакс".