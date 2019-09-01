Вертолет, упавший в Клязьминское водохранилище, вытащили на берег. Ранее спасатели извлекли из воды тела двух погибших. По одной из версий, на борту вертолета находились отец с сыном, полет был прогулочным. Транспортная прокуратура начала проверку, возбуждено уголовное дело.

Вертолет, упавший в Клязьминское водохранилище, вытащили на берег. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Ранее спасатели извлекли из воды тела двух погибших.Момент падения сняли очевидцы. Частный вертолет шел низко над землей и зацепился за провода. Выровнять машину пилоту не удалось, она рухнула в пятидесяти метрах от берега. На место прибыли спасатели МЧС, в том числе, водолазы.По одной из версий, на борту вертолета находились отец с сыном, полет был прогулочным. Транспортная прокуратура начала проверку, возбуждено уголовное дело, напоминает "Россия 24".