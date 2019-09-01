За последние сутки уровень реки Амур в районе Хабаровска снизился на 4 сантиметра. Однако параллельно вода в этой реке прибыла в районе соседнего Комсомольска-на-Амуре — сразу на 13 сантиметров. Сейчас высота подъема воды достигла опасных 740 сантиметров. Спасатели отмечают, что при сохранении таких темпов к концу следующей недели вода у Комсомольска может превысить отметку в 8 метров.

На Дальнем Востоке в зоне подтопления до сих пор остаются более 80 населенных пунктов, сообщает МЧС. По-прежнему как сложная оценивается ситуация в Хабаровском, Приморском краях, в Амурской и Еврейской автономной областях.За последние сутки уровень реки Амур в районе Хабаровска снизился на 4 сантиметра, передает телеканал "Россия 24". Однако параллельно вода в этой реке прибыла в районе соседнего Комсомольска-на-Амуре — сразу на 13 сантиметров. Сейчас высота подъема воды достигла опасных 740 сантиметров. Спасатели отмечают, что при сохранении таких темпов к концу следующей недели вода у Комсомольска может превысить отметку в 8 метров.Сейчас в эти районы перебрасываются дополнительные отряды спасателей. Сейчас на Дальнем Востоке к ликвидации последствий привлечены более 3 тысяч человек и более 800 единиц техники.