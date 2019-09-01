Для детей установили спортивные и игровые площадки

Для детей установили спортивные и игровые площадкиВ День города, 31 августа, во Владимире открыли обновленный сквер на ул. Чайковского, сообщает официальный сайт городской администрации.Данную городскую территорию реконструировали в этом году: разбили пешеходные дорожки и клумбы, установили детские площадки с травмобезопасным резиновым покрытием, поставили скамейки, возвели игровой комплекс «Корабль», аттракционы и т.д.Благоустройство проводилось по программе «Формирование современной городской среды».