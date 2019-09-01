Готовность к отопительному сезону проверяют городские власти

Готовность к отопительному сезону проверяют городские властиВ Костроме идет проверка готовности тепловых сетей к новому сезону. Насколько коммунальщики качественно провели ремонты проверяют представители городской администрации.По информации пресс-службы городской администрации на 31 августа, услуга горячего водоснабжения в многоквартирных домах Фабричного района восстанавливается.Глава администрации Костромы Алексей Смирнов обратил внимание теплоэнергетиков на необходимость координировать свои работы с ремонтами на улично-дорожной сети и благоустройством во дворах.