На полуострове Вестерплатте под Гданьском и в городе Велюньв центральной части Польши начались памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Именно эти два места 1 сентября 1939 года около 4:45 по местному времени первыми подверглись нападению гитлеровских войск.

На полуострове Вестерплатте под Гданьском и в городе Велюнь Лодзинского воеводства в центральной части Польши начались памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Именно эти два места 1 сентября 1939 года около 4:45 по местному времени первыми подверглись нападению гитлеровских войск.Основные памятные мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны пройдут в Варшаве, где на площади маршала Юзефа Пилсудского выступят президенты Польши, Германии и заменяющий Дональда Трампа вице-президент США Майк Пенс, передает РИА Новости. На Могилу неизвестного солдата будет возложен один общий венок, на ленте которого будет начертано "Память и предостережение". Эти же слова будут на колоколе, изготовленном по случаю юбилейных мероприятий, который будет подарен городу Велюнь.Российской делегации на мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны не будет. По официальной версии, Россия не получила приглашения в Варшаву, потому что не входит ни в одну из дружественных Польше организаций – НАТО, Евросоюз и "Восточное партнерство". Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, посвященные годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войн, без участия Российской Федерации не могут считаться полноценными.