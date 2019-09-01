Во взаимодействии с администрациями школ и родительскими комитетами сотрудники полиции проконтролируют соблюдение водителями правил перевозки детей.

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, в период с 1 по 10 сентября 2019 года на территории Владимирской области проводится оперативно-профилактическая операция «Внимание, дети!».Основной комплекс профилактических мероприятий будет реализован в образовательных организациях.Во взаимодействии с администрациями школ и родительскими комитетами сотрудники полиции проконтролируют соблюдение водителями правил перевозки детей. Для осуществления этой цели будут сформированы группы родительского контроля.В рамках проводимых мероприятий педагоги по окончании учебных занятий будут проводить с учениками минутки по дорожной безопасности, а сотрудники Госавтоинспекции организуют конкурсы по основам безопасного поведения на улицах и дорогах, а также окажут необходимую помощь в обновлении информационных стендов и уголков по БДД.Еще одним направлением, в котором будут работать участники мероприятий, является посещение сотрудниками ГИБДД, дружинниками ветеранами службы Госавтоинспекции трудовых коллективов автопредприятий и организаций. Во время таких встреч будут рассмотрены конкретные случаи дорожных происшествий с демонстрацией фотоматериалов, разбором сопутствующих причин и условий с акцентом на необходимость быть предельно внимательными в местах возможного появления детей на дороге, в точках расположения пешеходных переходов и детских организаций.Справочно:В текущем году на территории Владимирской области зарегистрировано более 150 дорожно-транспортных происшествия с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 4 ребенка погибли и 168 получили травмы различной степени тяжести.