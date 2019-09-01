На пляжах закрываются спасательные посты

На пляжах закрываются спасательные постыВ воскресенье, 1 сентября, во Владимире завершился купальный сезон. Информацию об этом разместила на своем сайте городская администрация.Горожан предупреждают, что теперь проводить время у водоемов небезопасно: решив отдохнуть около реки или озера, в случае необходимости люди смогут рассчитывать только на себя или окружающих. На всех муниципальных пляжах начинают демонтировать оборудование и снимать спасательные посты.В течение сезона в городе официально разрешенными для купания были четыре водоема - пруд в Семязино, река Содышка, озеро Глубокое и городской пляж на Клязьме.