Угрозами лишить работы и средств к существованию встретил 37-летний омич инспекторов, прервавших его заезд по городу. Подобрать ключик к полицейским с помощью слов у подвыпившего мужчины не получилось, и тогда он попытался задушить водителя служебной машины. Моноспектакль сняли на видео.

Угрозами лишить работы и средств к существованию встретил 37-летний омич инспекторов, прервавших его заезд по городу. Подобрать ключик к полицейским с помощью слов у подвыпившего мужчины не получилось, и тогда он попытался задушить водителя служебной машины. Моноспектакль сняли на видео.Виляющий Nissan Sunny стражи порядка остановили на улице 10 лет Октября около 23:30 29 августа. Проходить медосвидетельствование владелец отказался, хотя на ногах держался неуверенно. К тому же выяснилось, что в марте текущего года его на 18 месяцев лишили прав за вождение в нетрезвом виде, но это не помешало ему вновь сесть за руль."Вы себя вообще не уважаете! Вы такой вулкан разбудили! Можете гаситься, прям реально гаситься, можете даже не выходить на работу. Я вам предлагал по-человечески. По-человечески вы не понимаете. Пацаны, вот смотрите, я вам просто объясняю: вы меня отвозите, ваши данные там остаются, и вы встреваете по-жёсткому", — грозился водитель, на которого составили протокол.Обещания исковеркать жизнь должного эффекта не произвели, и тогда буян совершил звонок другу. В разговоре он неожиданно прокричал: "Я сейчас, хочешь, его придушу, за рулём этого?", и набросился на сидевшего за рулем инспектора. Как только машина остановилась, хулиган рванул наружу, но его тут же вернули на место, на сей раз уже в наручниках.За нападение на представителя власти мужчине грозит вплоть до пяти лет в колонии, а также штраф за вождение без прав.