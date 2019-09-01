Украинский президент Владимир Зеленский обещает опубликовать информацию об источниках финансирования партии Оппозиционная платформа - За жизнь, главой политсовета которой является Виктор Медведчук. Об этом Зеленский заявил в интервью украинскому телеканалу 1+1.

Украинский президент Владимир Зеленский обещает опубликовать информацию об источниках финансирования партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", главой политсовета которой является Виктор Медведчук. Об этом Зеленский заявил в интервью украинскому телеканалу "1+1".Украинский президент обещает "громкую историю, которая очень плохо закончится" — в частности, речь пойдет о том, откуда средства у "Оппозиционной платформы — За жизнь", из какой страны и в каком объеме они получают "кэш".В целом, отметил Зеленский, есть еще большие вопросы к "партии господина Медведчука", занявшей второе место на прошедших парламентских выборах. "Оппозиционная платформа — За жизнь" получила на них 13,05 процента голосов избирателей, уступив лишь партии самого Зеленского "Слуга народа", набравшей 43,16 процента.В руководство "Оппозиционной платформы — За жизнь" входят сопредседатели Вадим Рабинович и Юрий Бойко, глава политсовета и председатель стратегического совета партии Виктор Медведчук, а также председатель исполнительного комитета Сергей Левочкин, передает РИА Новости.Ранее Виктор Медведчук дал несколько советов команде нового президента Украины — в частности, рекомендацию публично поддержать автономию Донбасса. Медведчук также высказал мнение, что введение экономической блокады против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик привело к отдалению этих регионов от Киева.