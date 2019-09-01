Сборная России стала первой в медальном зачете чемпионата Европы по боксу среди женщин, который завершился в Мадриде. Россиянки завоевали три золотые, две серебряные и три бронзовые награды.

Сборная России стала первой в медальном зачете чемпионата Европы по боксу среди женщин, который завершился в Мадриде. Россиянки завоевали три золотые, две серебряные и три бронзовые награды.Победу на соревнованиях одержали Земфира Магомедалиева (весовая категория свыше 81 кг), Юлия Чумгалакова (до 48 кг) и Дарима Сандакова (до 69 кг).Серебро в копилку сборной России принесли Елена Савельева (до 51 кг) и Карина Тазабекова (до 54 кг). Бронзовые медали чемпионата Европы завоевали Омелия Хтеева (до 64 кг), Анастасия Шамонова (до 75 кг) и Анна Иванова (до 81 кг).Второе место в медальном зачете оказалось у команды Италии (2 золота, 1 серебро, 2 бронзы). Тройку лучших замкнули представительницы Турции (2, 0, 2).