Юбилей сегодня отмечает Ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет». Она действует уже четверть века.

Юбилей сегодня отмечает Ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет». Она действует уже четверть века. АРДИ «Свет» оказывает помощь детям с инвалидностью от рождения в течение жизни.За 25 лет работы АРДИ «Свет» много сделала для реализации прав детей с ограниченными возможностями, для их социализации. Родители ассоциации оказывают помощь и другим родителям, детям которых ставят тяжелые диагнозы. С чего начинала организация и каких добилась успехов, «Вестям» рассказала ее бессменный руководитель Любовь Кац.