14 проектов от Владимирской области стали победителями специального конкурса Фонда президентских грантов.

14 проектов от Владимирской области стали победителями специального конкурса Фонда президентских грантов. Их определили на заседании координационного комитета, которое в режиме видеоконференции провел первый заместитель руководителя администрации Президента Сергей Кириенко. На реализацию проектов выделено 26,5 млн рублей.В частности, Владимирская региональная общественная организация «Центр профессиональной поддержки материнства и детства «Мамина радость» получила более 3,6 млн рублей на реализацию комплекса мероприятий по поддержке семей с детьми-инвалидами с нарушением функции опорно-двигательного аппарата. «Здоровое поколение» потратит более 1,5 млн президентских рублей на решение проблем детей, находящихся в социальных учреждениях в период пандемии, вызванной COVID-19.Напомним, о проведении конкурса Президент РФ объявил 8 июня на встрече с работниками соцучреждений и некоммерческих организаций. В рамках конкурса будут распределены средства, выделенные по распоряжению главы государства из резервного фонда президента для поддержки социально ориентированных не-коммерческих организаций, участвующих в борьбе с распространением корона-вирусной инфекции и ее последствиями.Со всеми победителями конкурса Фонда президентских грантов можно ознакомиться на .