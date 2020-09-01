По состоянию на этот день на стационарном лечении находился 36 пациентов с ОРВИ

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 31 августа (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 188; больных с признаками внебольничной пневмонии – 26. По состоянию на этот день на стационарном лечении находился 36 пациентов с ОРВИ и 393 – с пневмонией.Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает: если вы заболели или почувствовали себя плохо, воздержитесь от посещения поликлиники и вызовите врача на дом.