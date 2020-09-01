Каждый участник акции получил от организаторов подарки.

На территории парка В.А. Дегтярева в Коврове сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» и воспитанники ДЮЦ «Гелиос» провели профилактическую акцию «Будь ярким пешеходом». Цель мероприятия - профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и популяризация применения световозвращающих элементов в темное время суток.Дорожные полицейские вместе с молодежными активистами провели профилактические беседы с несовершеннолетними участниками движения и их родителями, акцентируя внимание на правилах перехода проезжей части.В ходе профилактических бесед дети узнали, что световозвращающие элементы в 6,5 раз снижают риск наезда на пешехода в темное время суток. Механизм «световозвращайки» прост: данный аксессуар отражает свет от автомобильных фар и пешеход становится заметен водителю. Пешеход с такими элементами заметен с расстояния 150-200 м, а без такового в темное время суток - только с расстояния 50 м. «Световозвращатели» могут быть не только элементами одежды. Их рекомендуется крепить к детским коляскам, велосипедам, самокатам.В ходе акции приняли участие несколько десятков юных участников движения. Каждый ребенок получил не только массу полезной информации, но и подарки - световозвращающий брелок и наклейки.