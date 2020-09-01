Местный житель похитил имущество на сумму около 20 000 рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 36-летнего жителя города Карабаново. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).В мае и июне в полицию обратились шесть граждан, которые сообщили о хищении у них имущества неизвестным мужчиной. В одном из случаев злоумышленник, увидев на улице потерпевшего, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, предложил проводить его до квартиры, откуда впоследствии похитил два велосипеда. В других случаях, после совместного распития спиртного, фигурант похищал деньги с банковских карт. Общая сумма ущерба, причиненного собственникам, составила около 20 000 рублей.Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий и дал признательные показания. Часть похищенного имущества изъята.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемого к совершению аналогичных эпизодов противоправной деятельности.