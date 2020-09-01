«Сухой закон» не для всех. В нашу редакцию поступили обращения от бизнесменов, которые соблюдают запрет на торговлю алкоголем 1 сентября. Как нам пояснили в анонимном разговоре

«Сухой закон» не для всех. В нашу редакцию поступили обращения от бизнесменов, которые соблюдают запрет на торговлю алкоголем 1 сентября. Как нам пояснили в анонимном разговоре предприниматели, некоторые недобросовестные конкуренты «сухой закон» просто игнорируют и незаконно продают спиртное в День знаний. В итоге получается, что пока одни терпят убытки и вешают на алко-магазин замок, другие