Во всех образовательных учреждениях обеспечено соблюдение мер безопасности.

Более полутора миллионов школьников и студентов колледжей отправились в учебные заведения Москвы 1 сентября. О том, как дети встретили День знаний, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.По ее словам, все 537 школ успешно начали работу и приняли ребят.— В первый класс пошли около 113 тысяч ребят, детские сады будут посещать около 435 тысяч детей, — уточнила замглавы города.В каждом учреждении созданы все необходимые условия для максимально безопасного обучения в условиях пандемии коронавируса.Напомним, из-за COVID-19 уроки в столичных, подмосковных и других школах будут проводиться очно, но без линеек и с рядом строгих требований. Речь идет об обязательной регулярной уборке и дезинфекции помещений, измерении температуры учеников, обеззараживании воздуха.Школьникам не нужно будет надевать медицинские маски, но занятия организуют так, чтобы ребята как можно меньше контактировали между собой. Более того, уроки будут по возможности проводиться в одном классе, а в случае выявления коронавируса у учащегося весь класс переведут на удаленное обучение на две недели. Помимо этого, с определенными ограничениями станут работать столовые.