День знаний попытались сорвать. Администрация города получила анонимные сообщения о том, что в 10 школах заложены взрывные устройства. По словам представителя мэрии, конкретных номеров и

День знаний попытались сорвать. Администрация города получила анонимные сообщения о том, что в 10 школах заложены взрывные устройства. По словам представителя мэрии, конкретных номеров и адресов учебных заведений «электронные террористы» не указали. Тем не менее, проверки начались. И не только школ. Но и детских садов. В соцсетях, в частности, сообщается об эвакуации 8-й и 36-й