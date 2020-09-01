о Владимирской области большинство федеральных льготников предпочитают получать денежную компенсацию вместо набора социальных услуг в части лекарственного обеспечения.

Льготники могут принять решение о форме получения социальной государственной помощи раз в год – до 1 октября. Сейчас медики выражают беспокойство поп поводу того, что многие выбирают деньги, но используют их на другие цели.Во Владимирской области большинство федеральных льготников предпочитают получать денежную компенсацию вместо набора социальных услуг в части лекарственного обеспечения. И только чуть более 21 тысячи человек оставили за собой право на бесплатные лекарства.Действительно, пока человек себя чувствует сносно, пока болезнь не вошла в активную фазу, легко поддаться соблазну заменить натуральные льготы ежемесячной денежной выплатой. Но как только состояние здоровья ухудшается и болезнь начинает прогрессировать, денежной компенсации явно недостаточно. Это особенно актуально для больных, страдающих сахарным диабетом, бронхиальной астмой, эпилепсией, онкологическими заболеваниями и другой патологией. Средняя стоимость лечения этих заболеваний составляет от 5 тысяч рублей и может достигать более чем 300 тысяч рублей ежемесячно.Чрезвычайно важно сделать правильный выбор формы такой помощи.Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает, что предоставление государственной социальной помощи, включая получение лекарственных препаратов на льготных условиях, гарантировано государством.На бесплатные лекарства и медицинские изделия имеют право более 20 категорий льготников. Это инвалиды, люди с хроническими заболеваниями, дети до трёх лет (для многодетных семей – до шести лет), участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, чернобыльцы и некоторые другие категории населения.Во Владимирской области проживает почти 144 тысячи человек, имеющих право на государственную социальную помощь.Для того, чтобы вновь начать получать льготные лекарства, необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд России. Сделать это можно через личный кабинет на сайте ПФР, в клиентской службе фонда или через портал госуслуг.