В строительстве школы большую роль сыграл депутат Госдумы Игорь Игошин.

Длядетей из деревни Купреево - двойной праздник. Сегодня там открыласьновая школа, построенная на на месте сгоревшей пять лет назад старой.132 школьника начнут учебный год в родных стенах, а не в соседних населенных пунктах. Здание построено по нацпроекту "Образование". В строительстве школы большую роль сыграл депутат Госдумы Игорь Игошин. Он поздравил купреевцев с долгожданным событием.Как итог общих командных усилий и уровня муниципального образования, и области, и наших федеральных, в рамках реализации нацпроекта "Образования". И только с федерального бюджета получили почти 140 миллионов рублей. Типовой проект, помню, из-за оперативности приобретали у наших соседей из Рязанской области непременно с пищеблоком, просторным спортзалом, тренажерным залом, современной библиотекой, полным техническим оснащением - все что необходимо.