За новыми знаниями — в троллейбус! 1 сентября во Владимире вышел в рейс необычный общественный транспорт. Он украшен яркими рисунками от известного московского художника Евгения

За новыми знаниями — в троллейбус! 1 сентября во Владимире вышел в рейс необычный общественный транспорт. Он украшен яркими рисунками от известного московского художника Евгения Воронина. Проехав в «троллейбусе знаний», пассажиры узнают интересные факты из мира науки и истории Владимира. К примеру, где самая холодная точка города, почему наш край может гордиться первым в мире