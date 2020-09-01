Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов к вводу в республику подразделений российских вооруженных сил, считает политолог Валерий Карбалевич. Если это произойдет, у белорусского протеста не останется шансов на победу, уверен он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов к вводу в республику подразделений российских вооруженных сил, считает политолог Валерий Карбалевич. Если это произойдет, у белорусского протеста не останется шансов на победу, уверен он.Пару недель назад на совещании с руководством Генштаба вооруженных сил Александр Лукашенко заявил, что Россия готова оказать республике "всестороннюю помощь". Глава государства напомнил о договорах в рамках Союзного государства и ОДКБ. Происходящее в стране и на ее западных границах подходят под пункты соглашений о военной помощи, подчеркнул белорусский лидер.Заявление Лукашенко говорит о том, что он готов к вводу подразделений российских вооруженных сил в республику, уверен политолог Валерий Карбалевич. Реалистичным такой сценарий считают и в Кремле, полагает эксперт.Если "вежливые люди" войдут в республику, шансов у белорусского протеста нет. Победить Лукашенко оппозиция сможет, противостоять военной силе – нет, заявил политолог.В свою очередь белорусский журналист Валерия Костюгова уверена: Владимир Путин не торопится помогать Александру Лукашенко. Пока Москва ограничилась отправкой работников СМИ, которые заменили местных журналистов, устроивших забастовки или написавших заявления об уходе.Предпосылок к отправке российских военных в Белоруссию не видит и политолог Андрей Казакевич. Лукашенко нужны не штыки, а деньги, которых очень не хватает. "А Россия их не дает", – приводит слова эксперта портал "Белорусский партизан".Тем не менее Москва сформировала резерв правоохранительных органов для Белоруссии. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Сергею Брилеву. По словам российского лидера, это сделано по просьбе белорусского коллеги. Резерв будет применен в том случае, если в Белоруссии начнут поджигать дома и захватывать административные здания, пояснил глава государства.Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила обеспокоенность словами президента России. Она предостерегла от вмешательства во внутренние дела страны.