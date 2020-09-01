Протесты в Белоруссии проходят уже три недели. В минувшее воскресенье на улицах Минска собрались десятки тысяч человек. Они по-прежнему выступают за отставку Александра Лукашенко и проведение честных выборов.

Протесты в Белоруссии проходят уже три недели. В минувшее воскресенье на улицах Минска собрались десятки тысяч человек. Они по-прежнему выступают за отставку Александра Лукашенко и проведение честных выборов.По словам члена координационного совета Белоруссии Марии Колесниковой, народ будет идти до конца. Александр Лукашенко, в свою очередь, отказывается идти на переговоры с оппозицией и, как считают многие эксперты, продолжает брать протестующих измором.Так, руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук не сомневается, что действующий президент надеется на помощь России. Однако Лукашенко нужно общаться не с другими политиками, а с народом, бизнесом. По мнению эксперта, к 2021 году со страной может произойти страшное, если в самое ближайшее время не поменяется ситуация.Также Романчук считает, что слова президента о новой Конституции не стоит воспринимать всерьез. Очевидно, что Лукашенко тянет время и ждет, когда народ устанет протестовать.Политолог Дмитрий Болкунец придерживается мнения, что проведение конституционной реформы станет выходом из сложившейся ситуации. Однако президенту нужно срочно назвать конкретные сроки.Референдум необходимо провести в ноябре, считает эксперт. На декабрь или январь нужно назначить новые президентские выборы. "Каждый день пребывания Лукашенко на посту ведет к обрушению белорусской экономики. Ни один инвестор не будет сейчас давать деньги, все это ляжет на Россию", – заключил Болкунец.