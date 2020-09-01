Теперь обязанность по установке и замене электросчётчиков лежит на энергокомпаниях.

Энергосбыт Волга напоминает, что с 1 июля 2020 года изменился порядок замены приборов учёта электроэнергии. Теперь обязанность по установке и замене электросчётчиков лежит на энергокомпаниях. Однако недобросовестные фирмы продолжают навязывать гражданам ненужные услуги по замене приборов учёта.Так в августе в адрес Энергосбыт Волга поступило несколько обращений от клиентов, которых уговорили за плату заменить электросчётчик. Энергосбыт Волга предупреждает: по новому законодательству с потребителей сняли обязанность замены и установки приборов учёта электрической энергии. Кроме того, в связи с пандемией было принято постановление Правительства, согласно которому до 1 января 2021 года к расчётам принимаются показания приборов учёта коммунальных услуг с истекшим межповерочным интервалом. До тех пор абонентам следует передавать показания электросчётчика, как и ранее, любым удобным способом до 25 числа расчётного месяца.Энергосбыт Волга отмечает, что сотрудники гарантирующего поставщика не проводят поквартирных обходов и не предлагают услуги по замене приборов учёта. Если к вам пришли неизвестные и предлагают заменить электросчётчик, компания рекомендует отказаться от любого вида услуг и не подписывать никаких документов.Замена приборов учёта будет происходить постепенно – по мере выхода их из строя или за межповерочный интервал. В настоящий момент Энергосбыт Волга формирует график замены электросчётчиков в рамках своей зоны ответственности. Потребители будут заранее уведомлены о работах.