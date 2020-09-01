Идея фестиваля родилась в 2017 году, когда в Суздальском Кремле состоялся праздничный концерт в честь 25-летия Летней творческой школы фонда "Новые имена".

Суздале завершился уже ставший традиционным двухдневный фестиваль Дениса Мацуева "Альма матер". В очередной раз артисты и любители классики доказали, что музыка будет звучать несмотря ни на что. На гала-концерте побывал наш корреспондент Дмитрий Горкин.Торжественно, волнующе и так долгожданно. Произведение "Светлый праздник" Сергея Рахманинова будто специально написано для этого дня. Уже ставший традицией, масштабный музыкальный фестиваль "Альма матер" собрал сотни гостей и жителей области, которые за время пандемии успели соскучиться по живой и нестареющей классике.Денис Мацуев, президент фонда "Новые имена", народный артист России: «Артист без сцены не сможет прожить, это как воздух, понимаете? Это очень было сложное время для нас. Я говорю сейчас о музыкальном цехе, потому что отсутствие сцены и живого дыхания зала - это смерти подобно. То что сейчас происходит, это огромное счастье, главное, чтобы все были здоровы».Идея фестиваля родилась в 2017 году, когда в Суздальском Кремле состоялся праздничный концерт в честь 25-летия Летней творческой школы фонда "Новые имена". И с тех пор доказывает, что музыка способна преодолеть любые преграды.Денис Мацуев, президент фонда "Новые имена", народный артист России: «Сложнейшие концерты Шнитке, Стравинского, Шибановского, Скрябина "Прометей", "четвёртый" Рахманинова, дебюты все были здесь. И сегодняшний фестиваль не исключение. И ваш покорный слуга будет первый раз в своей жизни играть концерт номер два Фредерика Шопена. Это первая моя проба пера. Этот концерт я выучил во время карантина. Время даром не терял. И именно задумал, что первый раз я его сыграю здесь, потому что, это тоже хорошая добрая традиция».Благодаря основательнице Фонда "Новые Имена" Иветте Вороновой, Суздаль стал для всех музыкантов вторым домом, признаётся Денис Мацуев. Здесь открываются таланты и рождаются новые звёзды, которые потом выступают на одной сцене с именитыми музыкантами, а впоследствии и сами добиваются мировой известности.Алиса Бирюкова, директор департамента культуры администрации Владимирской области: «Уже исторически сложилась его архитектура этого фестиваля. Первый день - это всегда камерный концерт с участием и взрослых солистов, уже известных звёзд классической музыки и юных звёздочек. И второй день фестиваля - такой фейерверк эмоций. Нам очень хотелось, чтобы фестиваль сохранился в таком своём обычном контуре, так как он придумывался изначально, чтобы это был такой красивый большой опен-эйр концерт».Формат концерта под открытым небом имеет свои сложности, говорят артисты. Здесь нет концертной акустики, но царит атмосфера сказочной феерии. Когда слушатель оказывается сразу между двух музыкантов - оркестра и живой природы.Фестиваль с символичным названием "Альма матер" - своеобразный творческий подарок древнему Суздалю, который в 2024 году отметит своё 1000-летие. Именно здесь уже много лет подряд проводится уникальная летняя творческая школа "Новые имена". И, конечно, это подарок для слушателей и самих музыкантов, которые вопреки пандемии всё-таки смогли встретиться на этой площадке и проводить последний день лета с музыкой.Дмитрий Горкин, Максим Котов«Вести-Владимир»