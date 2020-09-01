Изъятые денежные средства номиналом 5 тысяч рублей в количестве 32 штук были направлены на экспертизу...

Следователи ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявили обвинение мужчине, совершившему незаконный сбыт поддельных денег.Следствием установлено, что фигурант уголовного дела совместно с неустановленными соучастниками приобрел заведомо поддельные банковские билеты Центрального банка РФ, которые хранил при себе. Впоследствии злоумышленник сбыл поддельные купюры лицу, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия.Изъятые денежные средства номиналом 5 тысяч рублей в количестве 32 штук были направлены на экспертизу. Согласно результатам проведенного исследования указанные купюры изготовлены не предприятием АО «Гознак» и являются поддельными.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЮВАО установлена причастность 31-летнего ранее судимого мужчины к совершению данного противоправного деяния. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно.В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и задержание остальных соучастников противоправного деяния.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53