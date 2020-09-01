Предположительно преступление произошло в период с 21 июля по 17 августа.

Из Свято-Троицкого храма села Патакино Камешковского района неизвестные похитили икону святых Митрополитов Московских Петра и Алексия. Об этом сообщила в социальных сетях реставратор Нонна Калинина.Предположительно преступление произошло в период с 21 июля по 17 августа. По словам реставратора,эта икона принадлежала храму, после революции её бережно хранили местные жители. Реставратор обратилась со словами: «Нам очень дорог этот образ (не в смысле денег), прошу Вас вернуть за вознаграждение». Телефон для связи можно найти на .