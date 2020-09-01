Известная российская гимнастка и политическая деятельница Алина Кабаева оказалась втянута в скандал из-за Александра Лукашенко. Она направила белорусскому лидеру свои поздравления в день его рождения, что спровоцировало недовольных его нахождением у власти.

Известная российская гимнастка и политическая деятельница Алина Кабаева оказалась втянута в скандал из-за Александра Лукашенко. Она направила белорусскому лидеру свои поздравления в день его рождения, что спровоцировало недовольных его нахождением у власти.Протесты в Белоруссии лишь разгорелись с новой силой в день рождения Александра Лукашенко. Это обстоятельство, однако, не помешало ему принимать поздравления.Пока у простых протестующих не находилось ни единого ласкового или хотя бы нейтрального слова, заметные деятели культуры, спорта и политики, в том числе и из-за границы, с этой задачей справлялись. Как отметил телеграм-канал "Пул первого", Александру Лукашенко и звонили, и направляли телеграммы.В Сети был опубликован неполный список тех, кто поздравил президента Белоруссии. Среди знакомых имен и фамилий оказалась и Алина Кабаева. Недовольных своей властью белорусов по какой-то причине привлекла именно ее фигура.Лукашенко поздравили с ДР многие, вот некоторые, например:��Нурсултан Назарбаев��Валентина Матвиенко��Геннадий Зюганов��Рамзан Кадыров��Алина Кабаева��Михаил Мишустин��Патриарх Кирилл��Сергей Лебедев��Вячеслав Володин��Сергей Миронов��Рустам Минниханов��Никас Сафронов— ПЕлена (@helensmail55)Пользователи Сети никогда и ни в какой стране не отличаются высокой культурой общения. Ситуация же в Белоруссии, когда многие люди почувствовали себя обманутыми во время выборов, а затем униженными после жестоких подавлений протестов, и вовсе создала нервную атмосферу.В связи с этим банальный жест вежливости со стороны Алины Кабаевой обернулся настоящим скандалом. Агрессия, направленная на Александра Лукашенко, по касательной задела и российскую спортсменку.Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко отпраздновал свой день рождения 30 августа. В это время на улицах Минска и других белорусских городов проходили массовые акции протеста. Недовольные не верят в победу политика на прошедших выборах и требуют честного подсчета голосов.