Почти 39 тысяч учащихся, около полутора тысяч классов и 50 общеобразовательных школ. Областная столица встретила 1-ое сентября. День знаний прошел и во владимирской гимназии № 23. Начало

Почти 39 тысяч учащихся, около полутора тысяч классов и 50 общеобразовательных школ. Областная столица встретила 1-ое сентября. День знаний прошел и во владимирской гимназии № 23. Начало учебного года здесь началось с торжественной линейки и первого звонка. Праздничная линейка — на открытом воздухе. Но только для учащихся первых и одиннадцатых классов. Мамы не скрывают радости: