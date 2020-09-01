Экспреты вместе с Медиаофисом ВПН-2020 пытаются понять, какое оно - поколение Z.

Более 20 млн представителей нового поколения Z перешагнут в этом году пороги российских школ и вузов. Они уже не такие, как поколение рожденных в 90-е годы. Кем они станут через 10 лет, как могут изменить страну и чем уже отличаются от предыдущих поколений пепси и миллениалов? Об этом расскажет Всероссийская перепись населения 2020 года.Социологи, используя данные переписи населения, строят предположения о том, как будет меняться общество, чего ждать от нового поколения Z (зумеров) — современных школьников и студентов.Они всегда онлайн, быстро меняют цели и предпочтения, не признают авторитетов, для них важно разнообразие во всем. Деньги для них — не главное, но зумеры могут влиять на решения о покупках родителей. Ценности — саморазвитие, научные знания. Не представляют жизнь без цифровых технологий. Не привыкли к физическому труду.Социологи отмечают, что зумеры, в отличие от миллениалов, уже не так склонны легко пробовать новые вещи и расставаться с ними. Это переносится и на межличностные отношения.Эксперты также заметили, что сейчас вслед за техническим прогрессом поколения сменяются гораздо быстрее. На смену зумерам уже приходит очередное поколение Альфа — детей, о которых говорят, что они «рождены с планшетом в руках». Их установки и ценности еще предстоит изучить. Но уже отмечается, что альфа отличаются большей любознательностью, чем предыдущие поколения.Узнать больше интересной статистической информации о зумерах и альфа, а также понять, что происходит сегодня с предыдущими поколениями молодежи — «иксами» и миллениалами, мы сможем уже скоро — по итогам Всероссийской переписи населения, которая пройдет в апреле 2021 года.Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».Медиаофис ВПН-2020