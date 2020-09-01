Коронавирус в России взял отметку в миллион заразившихся. Свежие данные по числу инфицированных на 1 сентября 2020 года опубликованы в телеграм-канале Оперштаб Москвы.

Коронавирус в России взял отметку в миллион заразившихся. Свежие данные по числу инфицированных на 1 сентября 2020 года опубликованы в телеграм-канале "Оперштаб Москвы".За последние сутки в России зафиксировано 4 729 случаев заражения коронавирусом. У более чем четверти инфицированных нет симптомов болезни. За то же время вылечились 6 318 пациентов, а 123 умерли.На первом месте по динамике распространения инфекции по-прежнему находится Москва. За истекшие сутки в столице зафиксирован 641 случай заражения коронавирусом. Второе и третье место делят Санкт-Петербург и Московская область – 185 и 156 выявленных инфицированных соответственно.1 сентября число заболевших коронавирусом в России достигло знаковой отметки – миллион человек. При этом более 815 тысяч пациентов уже вылечились. Не смогли справиться со смертельной инфекцией 17 299 человек.В этом году из-за эпидемии коронавируса учебный год будет особенным. Детские сады, школы и вузы должны принимать меры безопасности для недопущения распространения инфекции.Так, в Москве перед 1 сентября все сотрудники сферы образования сдали тест на COVID-19. Изменения заметны сразу на входе в учебные заведения: теперь там действует обязательный контроль здоровья, установлены средства для дезинфекции – санитайзеры и специальные коврики. При этом по требованию Роспотребнадзора для доступа в учебное заведение должны быть открыты дополнительные входы.Не обошлось и без масок. Но обязывать носить средства индивидуальной защиты учителей не будут – каждая школа примет решение сама. Ученики же могут снимать маски во время занятий.