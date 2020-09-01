Президент Александр Лукашенко высказался о тесном сотрудничестве России и Белоруссии. Политик назвал его общую с коллегой Владимиром Путиным цель.

Президент Александр Лукашенко высказался о тесном сотрудничестве России и Белоруссии. Политик назвал его общую с коллегой Владимиром Путиным цель.Во вторник, 1 августа, белорусский лидер побывал с официальным визитом в городе Барановичи, где поговорил со студентами и преподавателями колледжа сферы обслуживания. Во время своего выступления Александр Лукашенко прокомментировал отношения Белоруссии и России.Материал дополняется.