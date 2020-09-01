Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об ответных санкциях в отношении стран Балтии. Ограничения могут сильно ударить по экономикам западных государств.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об ответных санкциях в отношении стран Балтии. Ограничения могут сильно ударить по экономикам западных государств.Белорусский лидер пригрозил закрыть границы под городами Гродно и Брест. В таком случае западным странам придется искать обходные торговые пути на восток.Лукашенко предположил, что Литве, Латвии и Эстонии могли дать приказ выступить против Белоруссии сверху. Президент уточнил, что "более матерые государства" не стали бы идти против республики."Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора", – поделился мнением Лукашенко.Ранее белорусский президент высказался о тесном сотрудничестве с российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры соседних государств придерживаются одной цели – .30 Авг 2020 в 10:24 PDTВ минувший понедельник Латвия, Литва и Эстония ввели санкции против президента и 30 белорусских чиновников. Им запретили въезд в прибалтийские страны на пять лет.Причиной таких мер стало жесткое подавление протестных акций в Белоруссии. По данным СМИ, в результате столкновений с милиционерами пострадали десятки человек. Известно по меньшей мере о трех погибших.