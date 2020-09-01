Глава администрации Камешковского района Анатолий Курганский вместе со специалистами надзорных органов и общественниками выехал на полигон «Марьинка».

Главаадминистрации Камешковского района Анатолий Курганский вместе со специалистами надзорных органов и общественниками выехал на полигон «Марьинка». Там недавно .Сообщение о задымлении поступило рано утром 21 августа. По словам специалистов, , то есть на полигон могли попасть легковоспламеняющиеся материалы.Альберт Скворцов, заместитель генерального директора ООО "Биотехнологии": «Для того чтобы полигон сильно не разгорался, вот на территории полигона охрана круглосуточная, дежурство, пересыпка, поэтому, я думаю, что тот случай который был, он единичный».Главная задача - не допустить повторения таких ситуаций. А это возможно лишь при внедрении жесткого контроля за соблюдением правил эксплуатации полигона. И сделать это нужно в кратчайшие сроки, настаивает глава администрации Камешковского района Анатолий Курганский. А представитель общественности Павел Семин уверен, что соблюдение мер безопасности и правил эксплуатации объекта требуют комплексного подхода. Соответствующие письма и обращения направлены и на имя губернатора, и в надзорные органы.Павел Семин, депутат Совета народных депутатов МО "Пенкинское": «Когда происходит возгорание, это конечно выше всего. Люди настолько обеспокоены, потому что сами прекрасно понимают, что при возгорании может выделяться большое количество токсичных веществ».Сейчас при администрации района создана рабочая группа. В нее вошли представители предприятия, районной администрации, МЧС, общественники из числа местных жителей. Практика показала - все вместе службы могут оперативно ликвидировать ЧП. Но цель другая - предупредить их. На полигоне дополнительно организовано и авиапатрулирование. За ситуацией теперь наблюдают не только с земли, но и с воздуха.Наталья Головешкина, Александр Сыпченко, Илья Хлудов«Вести-Владимир»