Александр Лукашенко лишился монополии на власть в Белоруссии. Теперь в республике три центра силы: президент, Координационный совет оппозиции и ее представитель Мария Колесникова, а также протестующий белорусский народ, считает политолог Александр Колтунов.

Александр Лукашенко лишился монополии на власть в Белоруссии. Теперь в республике три центра силы: президент, Координационный совет оппозиции и ее представитель Мария Колесникова, а также протестующий белорусский народ, считает политолог Александр Колтунов.Политический кризис в республике может разрешить только Александр Лукашенко, уверен эксперт. Белорусы хотят восстановить свои конституционные права – на голос, свободу мнений, подчеркнул Колтунов.В осенний политический сезон Белоруссия вступает с тремя центрами силы – президент, Координационный совет оппозиции и улица – многотысячные массы протестующих граждан, констатировал эксперт.Политолог призвал не считать происходящее в Белоруссии революцией. Он напомнил, что митингующие ведут себя спокойно, случаев мародерства и порчи имущества нет."Белорусы показывают себя мягким, воспитанным, интеллигентным народом, своеобразными славянскими немцами", – заявил Колтунов.Сравнение событий в республике с украинским Майданом тоже некорректно, полагает эксперт. "Белорусы своим протестом хотят всего лишь отстоять свои права – все", – сказал политолог в интервью порталу "Белорусский партизан".Протесты в республике начались 1 августа, когда Центризбирком об уверенной победе Александра Лукашенко на президентских выборах. Евросоюз не признал итоги голосования. Прибалтийские республики ввели персональные санкции против белорусского лидера и 30 чиновников.На фоне политической нестабильности в Белоруссии в ближайшие две недели состоится встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. До этого главы государств созванивались несколько раз. Кремль предостерег Запад от вмешательства во внутренние дела республики.