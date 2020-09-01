Получатели пенсий в России могут рассчитывать на прибавку в размере 5,6 тысячи рублей. Дополнительные выплаты рассчитаны на несколько категорий граждан. Для получения денег необходимо соответствовать определенным условиям.

Получатели пенсий в России могут рассчитывать на прибавку в размере 5,6 тысячи рублей. Дополнительные выплаты рассчитаны на несколько категорий граждан. Для получения денег необходимо соответствовать определенным условиям.Прибавка в размере 5,6 тысячи рублей ожидает получателей страховой пенсии, которые в августе 2020 года перешагнули 80-летний рубеж. Писать заявления не нужно, дополнительные средства будут начислены автоматически посредством добавления страховых выплат по старости.Кроме того, отдельные категории пенсионеров в России могут рассчитывать на прибавку в размере 1,8 тысячи рублей. Получить выплату такие граждане смогут, если их дети начали обучение на очном отделении в вузе.Приятный сюрприз в виде дополнительных выплат ждет и тех пенсионеров, которые ушли с работы в августе, тем самым пропустив очередную индексацию. Перерасчет для этой категории граждан произведут в сентябре, сообщает "Рамблер".Дополнительные выплаты положены и пенсионерам в сельской местности. В сентябре их ждут надбавки за стаж работы на селе. Выплата составит порядка 350 рублей – это четверть от фиксированной страховой выплаты (1.4 тысячи рублей).Напомним, что ранее сообщалось о взыскании пенсионных выплат, которые начислили умершим гражданам. Если родственники скончавшихся получали эти деньги, то Пенсионный фонд будет требовать возврата средств через суд.При этом с 2017 по 2019 год россияне из-за ошибок в пенсионной системе недополучали доплаты к пенсии. В общей сложности недополученная сумма превышает два миллиона рублей, рассказали в Счетной палате.Ранее "Дни.ру" писали о дальнейшем росте пенсий в России. Как сообщили в Министерстве труда, в ближайшие четыре года индексация выплат будет выше ожидаемого уровня инфляции.Предполагается, что в следующем году пенсии в России вырастут на 6,3%, в 2022 году – на 5,9%. В 2024-м ожидается повышение выплат на 5,5%.