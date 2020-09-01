Ситуация в Белоруссии уже почти месяц довольно нестабильна: протесты не прекращаются, а Александр Лукашенко не собирается признавать свое поражение на выборах. Пресс-служба президента недавно опубликовала новую фотографию политика, вероятно, призванную устрашить противников.

Ситуация в Белоруссии уже почти месяц довольно нестабильна: протесты не прекращаются, а Александр Лукашенко не собирается признавать свое поражение на выборах. Пресс-служба президента недавно опубликовала новую фотографию политика, вероятно, призванную устрашить противников.На снимке пока еще легитимный лидер страны выходит из своей резиденции с автоматом наперевес. Грудь президента защищает бронежилет, на голове – бейсболка. Фотография стала мемом в Сети. Пользователи добавили немного фантазии и фотошопа, сделав из Александра Лукашенко героя популярных онлайн-игр.Так, в одной из вариаций политик стал участником шуттера Counter Strike и персонажем Grand Theft Auto V. Также, по мнению народа, "батька" неплохо бы смотрелся в образе героя Уилла Смитта из фильма "Я – легенда" напостапокалиптическую тематику.В другой версии Александра Лукашенко превратили в водопроводчика Марио, добавив ему красную кепку и синий комбинезон. Еще шутники пририсовали к оригинальному изображению чемоданы, как бы намекая, что политику пора бы уже и честь знать.Батька - супергерой— Человек (@buddhajah)Президента Белоруссии также сравнили с персонажем популярного аниме "Невероятные приключения ДжоДжо". На мемной картинке он идет навстречу главному герою.Напомним, впервые Александр Лукашенко появился с автоматом неделю назад. Он предстал перед камерами с оружием и в компании 15-летнего сына в полном боевом обмундировании. Уже тогда выход политика стал мемом, породив множество шуток.