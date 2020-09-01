В День знаний 1 сентября председатель Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Татьяна Косаревич, а также член Общественного совета Юрий Шаркович приняли участие в торжественном мероприятии...

В День знаний 1 сентября председатель Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Татьяна Косаревич, а также член Общественного совета Юрий Шаркович приняли участие в торжественном мероприятии, посвящённом началу нового учебного года в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении города Москвы «Колледж полиции».Колледж полиции является одним из лучших учебных заведений в системе образования Главного управления МВД России по городу Москве, обеспечивая достойную подготовку к службе в органах внутренних дел Российской Федерации, а также воспитывая уважение к традициям и ответственность в курсантах. Для них, выбравших своей будущей профессией служение Отечеству, сегодня особенно важный день. Татьяна Косаревич уверена, что они с честью и достоинством будут нести это гордое звание.От имени Общественного совета ГУ МВД России по городу Москве Татьяна Косаревич поблагодарила руководство колледжа и его директора Сергея Михайлова за прекрасную работу и целеустремленность, пожелала успехов в работе и благополучия.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве