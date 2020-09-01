Авторы проекта зон охраны на заседание не прибыли, поэтому обсудить многие вопросы не удалось.

Состоялось очередное заседание рабочей группы Комиссии по осуществлению градостроительной деятельности в зонах охраны объектов культурного наследия и исторических поселениях Владимирской области.На него, кроме членов рабочей группы, были приглашены представители дольщиков дома в Коммунаре, разработчики проекта объединённой зоны охраны объектов культурного наследия - сотрудники научно-производственной фирмы «Тектоника», представители Росгосэкспертизы, Законодательного Собрания. Авторы проекта зон охраны на заседание не прибыли, поэтому обсудить многие вопросы не удалось.Напомним, дольщикам, которые два года не могут въехать в свои квартиры, предложили . Один из них - внесение изменений в законодательство об охранных зонах. Но процесс этот не быстрый. Уже понятно, что новый год дольщики - это более ста человек - в своих квартирах не встретят.