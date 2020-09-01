В рамках акции «Собери ребенка в школу» сотрудники полиции вручают подарки юным жителям 33 региона.

В преддверии нового учебного года полицейские Владимирской области традиционно присоединяются к акции «Помоги собрать ребенка в школу», в рамках которой поздравляют с праздником юных жителей региона.В Меленковском районе сотрудники полиции посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Правоохранители пообщались с ребятами, напомнили о важности соблюдения правил личной безопасности и вручили подарки – канцелярские принадлежности.С началом нового учебного года сотрудники ОМВД России по Александровскому району поздравили воспитанников Карабановского детского дома. Инспекторы ОПДН провели с детьми профилактическую беседу о недопустимости совершения противоправных деяний, а сотрудники кадрового подразделения ответили на вопросы ребят об условиях получения образования в вузах системы МВД России. В качестве подарков правоохранители вручили ребятам спортивный инвентарь.В Муроме к поздравлениям присоединились представители общественного совета и совета ветеранов при МО МВД России «Муромский». Гости обратились к ребятам из детского дома с добрыми пожеланиями упорства в учебе, сил для того, чтобы постигать новые знания, и, конечно, успехов и хороших оценок.К благотворительной акции присоединились сотрудники полиции и в других районах 33 региона. Аналогичные встречи прошли в том числе в Вязниках и Гороховце, где юным местным жителям сотрудники полиции подарили школьные наборы, пожелав успехов в новом учебном году.