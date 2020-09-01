Санкции стран Балтии в отношении Белоруссии носят декларативный характер. На самом деле Запад все еще надеется привлечь президента Александра Лукашенко на свою сторону, заявил политолог Александр Домрин.

Санкции стран Балтии в отношении Белоруссии носят декларативный характер. На самом деле Запад все еще надеется привлечь президента Александра Лукашенко на свою сторону, заявил политолог Александр Домрин.По словам эксперта, прибалтийские республики обычно принимают решения о введении ограничений по указу Соединенных Штатов. Но сейчас контроль Америки за этими странами ослаб из-за предстоящих выборов, и поэтому введение "антилукашенковского" черного списка – это их личная инициатива.Президент Александр Лукашенко уже пригрозил им ответными мерами. В частности, политик предложил закрыть границы под Брестом и Гродно, чтобы прекратить транзит товаров западных стран в Россию и Китай. Прибалты заявили, что не боятся этих ограничений, но все же решили повременить с дополнительными санкциями.Как отметил политолог, западные государства по-прежнему надеются оторвать Минск от Москвы. Они намерены использовать Белоруссию как антироссийский таран. "Отсюда и скромные санкции, словно оставляющие лазейку: вернись, мол, к нам – и все простим", – объяснил Домрин.14 Авг 2020 в 4:33 PDTНапомним, о введении санкций в отношении жителей Белоруссии стало известно в понедельник, 31 августа. Литва, Латвия и Эстония запретили президенту и еще 30 чиновникам въезд на пять лет. Причиной тому стало насилие в отношении протестующих на митингах.